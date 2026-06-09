Despedida de alto vuelo: “Un honor guiar a la sele”

Causó furor el fin de semana último el emotivo mensaje de despedida que dieron tres trabajadores de la torre de control del aeropuerto Silvio Pettirossi, cuando la selección nacional partió rumbo a Estados Unidos para disputar el mundial, tras 16 años de ausencia.

Las protagonistas de ese espectacular mensaje de despedida hablaron con Crónica y contaron sus sensaciones. Julia Karina González contó que “vivimos al igual que todo el pueblo, solamente que nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos un poco más, dando algunas palabras y saliendo un poco de lo cotidiano, así como pudieron escuchar en los audios”.

Agregó que “estamos muy contentas y agradecidas, esto nació desde la presidencia de la Dinac y las ideas ya salieron de las chicas. Dividimos en tres, la primera parte, en español, transmití yo, en guaraní lo hizo mi compañera Leila y la última parte como despedida, lo hizo Sol en inglés”.

Julia acotó que “cada una dijo lo que su corazón le dictaba. De hecho, de antemano, pensábamos en qué podíamos decir. Nos organizamos bien y coordinamos perfectamente para darle un cierre perfecto”.

Por su parte, Sol Noguer, la que hizo el cierre de despedida en inglés, manifestó que para ella “representa un gran honor para nosotras el poder darle esa despedida. Inclusive podíamos observar a las personas a través de las ventanas, en las calles, y era tan emocionante. Imaginate que después de 16 años que clasificamos… yo tenía 8 años apenas”.

Sol explicó que la algarabía que se vive en el país es contagiante. “Nosotras las chicas no somos tanto de fútbol pero con la emoción que se vive en las calles, todas nos metemos en el papel y tuvimos que conseguir una remera también. No todas teníamos, yo tuve que quitarle a mi marido y él se quedó sin su remera (risas)”, contó Sol.

Por último, remató aseguró que “es algo muy especial para nosotras, en este mundial representar a Paraguay a través de frecuencia y decir nuestra tan marcada frase ‘La raza paraguaya es vencer o morir’, que es algo que nos marca como nación realmente”.

Las chicas de la torre de control en la despedida.

Lo que decía el mensaje de despedida

“Desde la torre de control, en representación de la Dinac y la nación paraguaya, damos esta tan anhelada despedida. En esta aeronave no solo viaja la Albirroja, viajan los sueños, la pasión y determinación de la garra guaraní. Muchachos, son nuestro mayor orgullo y el claro reflejo de lo que se consigue a base de puro esfuerzo”, fue parte del mensaje.

“Para vos profe Alfaro, gracias por devolvernos la ilusión, después de tantos años. Esperamos la copa en casa. Vamos Paraguay”, remató.

También dieron un mensaje en guaraní. “Ustedes ahora llevan en la piel nuestra bandera tricolor, esa fuerza que tiene nuestra garra guaraní. Y van llevar en lo más alto el nombre de nuestra nación. Buen viaje, el país está con ustedes. Nosotros confiamos en ustedes”, he’i, pero en nuestro dulce idioma.

Foto grupal de la selección antes de partir a EE.UU.

Mensaje de cierre

El mensaje de cierre en inglés decía: “RZN866 Clear to take off, runway 02, wind on calm, after departure turn left, direct Oblum position. RZN866 Airbon 03, turn left direct to World Cup 2026, Dios los bendiga, ani pekyhyje, la raza paraguaya es vencer o morir”.

Traducido dice “RZN866 Autorizado para despegar, pista 02, viento en calma, después de la salida girar a la izquierda, posición directa de Oblum. RZN866 Airbon 03, gira a la izquierda directo al Mundial 2026, Dios los bendiga, no achicarse, la raza paraguaya es vencer o morir”.