La espera terminó... Purahéi soul, elegidos para cantar el himno nacional

Desde Marilina hasta Nadia Portillo, Meli Hicks y Aye Alfonso, hasta Jazmín del Paraguay fueron algunos de los nombres que sonaron para cantar el himno nacional en el debut de Paraguay ante Estados Unidos.

Mil nombres saltaron pero lío de papeles fue el pa’a de todos ellos, hasta que la espera terminó. Desde la propia Fifa anunciaron que Jenni Hicks y Miguel Narváez serán los encargados de cantar.

Purahei Soul es el dúo elegido y representarán al país entero el viernes cuando dentro de la cancha entonen nuestro himno.

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