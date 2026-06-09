“Mi papá le hizo unos botines que le apretaban los dedos”

Lourdes Gamarra, hermana de nuestro ídolo Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, le contó a Crónica acerca de lo feliz que se encuentra toda la familia con la convocatoria de su hermano al mundial, mencionando que está cumpliendo el sueño de “todos”.

“Es una emoción muy grande, algo que no esperábamos, pero lo soñábamos siempre, lo veíamos como inalcanzable, la verdad que hasta ahora nos cuesta creer todavía que vamos a vivir un mundial desde adentro, tiene como una magia, es especial”, tiró la hermana del pelotero de entrada voi.

“Todo jugador sueña con esto, de jugar en primera, llegar a la selección y jugar un mundial”, agregó.

La hermana del “Kaku” no se guardó elogios y remarcó la lucha del futbolista Albirrojo. “Todos los jugadores tienen su historia, pero yo siempre cuento la de mi hermano, tiene una carga emotiva muy grande, nosotros siempre fuimos gente humilde, gente del día a día, a veces no teníamos ni para comer cuando éramos chicos y hoy estamos en otra situación, estamos muy orgullosos y felices la verdad”, expresó. “Es humilde y solidario con todos, es el ‘Kaku’ del pueblo”, agregó.

Sobre los primeros botines de nuestro talentoso, he’i que “mi papá era zapatero, él le hizo el primer par de botines a mi hermano, eran como pesados, él jugaba y tenía los dedos apretados porque le hizo dos números menos, pero igual iba a jugar orgulloso”, mencionó.

Acerca de los orígenes de sus progenitores, recalcó que su papá es chacariteño y se había ido a vivir a curepilandia donde conoció a la mamá (Asunción). Ambos ya están en el cielo hoy.

Es muy compañero

“Le ponen a repartir agua y lo hará, si va de titular o suplente no importa, es muy positivo y está siempre allí con la mejor actitud, es muy humilde y no lo digo porque sea mi hermano, Alejandro es una gran persona”, sostuvo.

Un buen mundial

“Yo tengo toda la fe que la participación de Paraguay va a ser importante, va a realizar grandes cosas, va a llegar lejos”, culminó.