¿Olveira es el elegido para atajar en el debut?

La selección paraguaya sumó un nuevo día de trabajo en San José, California, preparando ya lo que será el juego de debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos el próximo viernes.

Gustavo Alfaro está trabajando detalladamente en el armado del equipo para la primera presentación mundialista, cuidando cada detalle al mínimo.

Y, una de las principales tareas del “Cazador de utopías” está justamente en el inicio del esquema táctico, en definir quién cuidará los tres palos de la Albirroja.

Después de lo que fue el amistoso de despedida ante Nicaragua el pasado viernes en el Defensores del Chaco, la certeza de que Roberto Junior Fernández sería el titular parecía haber despejado todas las dudas. Pero, en las últimas horas, la información de que Gastón Olveira sería el elegido por Alfaro para ser el golero titular de la selección en el debut mundialista está ganando fuerza.

El arquero de Olimpia no tuvo minutos en la despedida en Sajonia y hasta ahora solo registra el amistoso ante Grecia, en el que mantuvo su arco en cero, como único antecedente en la selección.

Probando

En el primer entrenamiento en suelo mundialista Alfaro probó a los tres goleros y pudo sacar algunas conclusiones. Las movidas de evaluación continuaron en el entrenamiento del martes. El DT estaría tomando la decisión final en la práctica de mañana miércoles, la más importante antes del debut, y habrá que ver si lo confirma en la conferencia de prensa que dará el jueves.

“DISFRUTAR DE ESTOS MOMENTOS ÚNICOS”

Justo Villar, mundialista con la Albirroja en el 2006 y 2010, y actual Director Deportivo de la selección, no quiso soltar tampoco detalles sobre quién podría ser el golero titular en el debut ante Estados Unidos, pero aseguró que está aconsejando a los tres y les pide que disfruten del momento. “Yo con Junior (Fernández) tengo mucha afinidad hace mucho tiempo, desde la Copa América 2011 que compartimos juntos. Hablamos mucho. Hablo mucho con OIrlando que lo conozco de la Sub 20 y a Gastón lo conozco hace poco. Pero si, somos una raza diferente y hablamos mucho constantemente. La ansiedad y estos momentos son únicos, asi que tratamos de disfrutar de los momentos y de charlas que tenemos en medio de los mates”, expresó.