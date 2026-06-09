“Tranquilidad, tenemos tres grandes arqueros”

Una voz autorizada para hablar del arco albirrojo es sin dudas Rubén Martín Ruiz Díaz. “Puchi” defendió los tres palos de la selección por varios años y fue parte del grupo mundialista en Francia 98, asi que algo sabe del puesto.

En la previa al amistoso con Nicaragua hablamos con el exarquero y aseguró que ve con tranquilidad la disputa entre “Gatito”, Olveira y Gill, porque los tres llegan en un gran nivel.

“Tenemos muy buenos arqueros, la tranquilidad es que tenemos tres grandes arqueros, aunque para mí seguramente la prioridad la va a tener el ‘Gatito’ por todo lo que realizó en las Eliminatorias. Pero la decisión final la tiene el técnico y él va a saber elegir al que está mejo”, comentó “Puchi”.

Para el presi de Rubio Ñu, el momento que vive la Albirroja es único y lo que genera en el pueblo es especial. “Estamos con una ilusión muy grande, con una expectativa muy grande. Se me eriza la piel. Yo creo que todos los paraguayos estamos de esa manera. Con una ilusión y una esperanza muy grande de poder hacer un gran mundial que es la expectativa de todos y el deseo de todo el pueblo paraguayo”, resaltó.

“OJALÁ PARA LA FINAL, OJALÁ PARA CAMPEÓN”

“Puchi” se ilusiona con que Paraguay llegue bien lejos en el mundial. “Ojalá para campeón, ojalá para la final. Pero terminar entre los cuatro primeros sería un paso gigantesco y sería demostrar a nivel mundial cómo el fútbol paraguayo ha crecido”, comentó.