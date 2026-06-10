A EE.UU. “se le puede ganar”, avisa Lucas

El país entero está lleno de confianza en que la Albirroja hará un gran mundial. Y ni qué decir los exalbirrojos que, como Lucas Barrios, le tienen una fe tremenda al equipo de Alfaro.

La “Pantera”, antes del duelo con Nicaragua, habló sobre el debut en la Copa del Mundo para la selección paraguaya y apuesta todas sus fichas a que se puede dar el golpe ante Estados Unidos.

“No es fácil empezar el primer partido contra el que arma la fiesta y esperamos empezar bien. Nosotros con Italia empezamos bien, era la selección campeona del mundo, hicimos un gran partido. Ahora está la confianza a full y que el primer partido se pueda hacer de la mejor manera y se pueda ganar, porque se le puede ganar”, aseguró Lucas.

Para el ex delantero, la ilusión que está generando el equipo de Alfaro es increíble y eso es algo que se contagia y genera un gran ambiente.

“Ver a la gente cómo está, comprando camisetas en los shoppings, la verdad que me pone feliz. Uno sabe lo que es, lo vivió en carne propia, me da piel de gallina, realmente muy ilusionado con este equipo, con este cuerpo técnico y los dirigentes que están haciendo un buen laburo y nosotros apoyar desde donde nos toque y siempre estar cerca porque de eso se trata, estar todos juntos”, añadió.

“Sé lo que sufrieron”

Lucas contó también que tiene varios conocidos en el plantel mundialista y sabe lo que les costó llegar a este momento. “Hoy estamos apoyando a una nueva generación en la cual hay muchos compañeros a los que los he tenido y sé lo que sufrieron para llegar a este momento y me pone feliz porque sé lo importante que es el apoyo de la gente”, comentó.

TRANQUILIDAD Y CONFIANZA, LA RECETA DEL GOL

Barrios recordó también que en el mundial de Sudáfrica el gol se les hizo esquivo a los delanteros y aconsejó a los de ahora que mantengan la calma, que los festejos van a llegar en cualquier momento. “Que estén tranquilos, no es fácil hacer goles en los mundiales, a nosotros nos pasó y también lo hemos hecho en Eliminatorias, Copa América, pero no es fácil, los partidos son muy cerrados que tengan la posibilidad de esperar que tengan la confianza siempre arriba porque en algún momento te puede tocar”, señaló.

Así también, afirmó que los “9” que llevó Alfaro arman una buena competencia y eso es bueno para el equipo. “Nosotros éramos más..estábamos Santa Cruz, Haedo, yo, ‘Tacuara’, ‘Pájaro’ y jugamos todos. Y de eso se trata, de tener un equipo competitivo, la selección es de todos. Ahí está como los muchachos lo han demostrado en las Eliminatorias porque han dejado de lado lo personal por el grupo y eso significa la selección, dejar todo lo personal por el bien del país y la selección”, sostuvo.