“Cabo” he’íma que Alfaro y la sele “nos invitan a soñar”

Pedro Sarabia, conocido popularmente como “El Cabo”, destacado expelotero y director técnico, hoy día mánager en el 12 de Octubre de Itauguá, habló con Crónica sobre lo que significa jugar un mundial. Avei se refirió al laburo que está realizando, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, remarcando que “el trabajo que viene haciendo Alfaro es muy importante, nos devolvió nuestra identidad y la ilusión de pensar en grande”, le bajó de entrada Sarabia.

El exdefensor que disputó 47 juegos oficiales, sumando las Copas del Mundo de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, avei agregó que “para mí es muy bueno el sentir y mirar nuevamente un mundial, que nuestra selección esté ahí me parece lindo y realmente hicimos una gran eliminatoria. Eso nos invita a soñar en tener una gran participación en el mundial”, expresó.

Sobre la algarabía de la perrada, señaló que “eso seguro, el país está muy ilusionado porque es una sensación única y la gente lo siente de esa manera, somos un equipo que fue tomando confianza, buen juego, eso permite que todos nosotros estemos con esperanza y también muy ilusionados”, siguió.

“Pero tenemos que saber que son tres partidos primeramente, esperemos que en esos encuentros se pueda sumar para pensar en la siguiente fase”, añadió.

Sensación única

“Jugar un mundial es una sensación única, inexplicable con palabras porque estás representando a tu país y es un momento muy importante para nosotros, para todos los que estamos en el país expectantes y para ellos que nos están representando”, explicó.

En cuanto al duelo contra Estados Unidos, opoi que “vamos a jugar contra los anfitriones, de seguro que no va a ser nada fácil porque de seguro van a querer imponer eso, pero nosotros hemos tenido partidos donde fuimos protagonistas jugando de visitantes”, mencionó.

Mánager por primera vez

“Hace diez días atrás fui llamado por el presidente del 12 de Octubre para ser gerente deportivo del club o mánager, nos hemos sentado en varias oportunidades y estamos en buen camino, me gustó el proyecto porque son gente muy capaces de brindar lo mejor a la institución”, indicó.

“Ya estuve revisando lo que sería mi trabajo, asesorando al técnico y aportando mi experiencia, las instalaciones son espectaculares, no merecen jugar en el lugar que están, la infraestructura que tiene el “12” es de primer nivel por eso he tomado ese reto y va a ser la primera vez como mánager”, cerró.