Paz Valentina, la niña que había fallecido con 3 añitos en una Navidad del 2012, iba a cumplir 17 años de edad un par de días atrás. Con el corazón destrozado, la mamá, la señora Liz, conversó con Crónica y contó lo que está sintiendo hoy en día.

-Paz hubiese cumplido 17 años… ¿Cómo te la imaginarás?

-Imaginar a Vale ya toda una señorita y con metas fijas en la vida es algo que me gusta mucho. Pero es difícil asimilar realmente qué es lo que hubiera sido en estos tiempos. A veces me pongo a pensar si ella en serio no fue un ángel que vino a dar un mensaje y concienciar un poco a la sociedad.

-¿Qué es lo más bonito que recordás de ella?

-Que fueron 3 años y medio de puro amor, fue una niña muy amorosa y sobre todo muy sana. En todo ese tiempo nunca nos dio algún susto ni preocupación por su salud. En todo el tiempo que estuvo a nuestro lado solo íbamos a las consultas de rutina, nunca a urgencias.

-Después de Paz, ¿tuvo otra bendición en su vida?

-Cuando ella falleció yo entré en una etapa muy dura, pero también mi deseo era volver a tener hijos. Estaba consciente que con mi sobrepeso era muy riesgoso. Entonces intenté y califiqué para entrar al programa “Cuestión de Peso”, que aparte de ayudarme a llegar a mi objetivo me fue de mucha ayuda emocional porque distraje mi mente y me enfoque en mi objetivo. Bajé 63 kilos y me volví a embarazar, pero tuve una pérdida a los 2 meses y ahí los doctores ya no me dieron muchas esperanzas.

-En sus horas de descanso, ¿apareció Paz en sus sueños?

-La verdad que muy pocas veces en todo este tiempo le soñé. Pero cuando sueño con Paz ella siempre está riendo o le vi feliz, así que siempre me dio alegría y calma esos sueños. Yo sé que ella fue muy feliz. Tenía el amor de toda la familia y los amigos, era una niña demasiado querida, de eso no tengo dudas.

-¿Hay consuelo?

-Ella tenía toda una vida por delante. Una vez más me consuelo diciendo: “Los designios de Dios son inciertos y si fue su voluntad quién soy yo para cuestionarlo”. Aunque eso no me quite el vacío y el dolor de no poder verla crecer, de abrazarla siempre.

-Muchas madres le pusieron de nombre Paz a sus hijas. ¿Qué representa eso para usted?

-La cantidad de madres que me escribieron y me siguen escribiendo para decirme que mi hija es su protectora o que les llegó muchísimo lo de Vale es increíble. Muchas me dicen que a sus hijas le pusieron el nombre de Paz Valentina y también que desde ese día están protegiéndole más a sus hijos en las fechas festivas por lo de las balas pérdidas. Lo único que puedo decirles es gracias.