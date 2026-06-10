Desapareció una prenda de Steffy como arte de magia

Aihuepéte, que falta de respeto hacia las cosas ajenas, quién pio iba a creer que dentro de la casa de Gran Hermano, donde hay cámaras

grabando las 24 horas, iba a “desaparecer” una blusa de Steffy Pereira, la participante paraguaya del reality curepa.

“La compré en Paraguay y es de una marca que también hay acá en Argentina”, dijo Steffy en una conversación con Pincoya.

La compatriota he’i que vio que Luana también tiene una similar pero no está segura que esa prenda sea la de ella ndaje. “Si encuentro la mía, quiere decir que ella tiene una igual y si no encuentro...jajaja”, comentó la compatriota.

La participante curepa le dijo que otopa una prenda blanquita, pero que ahora ya no la vio más. “Esa es mía entonces, pero ella puede tener una igual a la mía también, entendés amada?, le contestó la bailarina.

La chilena le recomendó marcar sus prendas y dejar otra vez en algún lugar, para poner de carnada y caiga la persona que llevó la blusa de la compatriota.

“Si no es mía la ropa, yo no la voy a usar, justo yo lavé porque quería usar con una pollerita, pero si veo que es mía, le voy a pedir, le voy a decir que es mía”.

“Mejor no le digas nada, si le dices, ella va a decir que es de ella y se va armar la ‘wea’, ya te callas nomás y se la sacas. Ella no la va a buscar porque se va a dar cuenta que no es de ella y lo usa nomás”, le dijo la comediante “shilena”.