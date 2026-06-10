Día clave para definir el equipo “antiyanqui”

Día clave para la Albirroja y para el entrenador Gustavo Alfaro. El entrenamiento de este miércoles en el Spartan Sport Complex de San José aparece en el horizonte de la selección como el más importante de cara al debut del viernes en la Copa del Mundo.

El seleccionado paraguayo entrenará a las 17:15 (hora de San José) y el “Cazador de utopías” irá despejando las dudas que mantiene para confirmar el equipo que iniciará ante Estados Unidos.

Hasta hoy solo movimientos tácticos se dejaron ver en los entrenamientos previos de la selección en suelo mundialista y la práctica de esta tarde será fundamental.

El arco

El gran dilema para Gustavo Alfaro comienza desde saber quién cuidará los tres palos de la Albirroja. Los tres goleros, Gastón Olveira, Roberto Junior Fernández y Orlando Gill le están haciendo difícil el trabajo al DT, que no da pistas aún sobre el elegido. Luego del amistoso con Nicaragua parecía que “Gatito” se quedaba con el puesto, pero al llegar a Estados Unidos. Gastón Olveira habría pasado al frente, pero esta tarde se irán despejando las dudas.

El medio

Acá es donde se generan también algunas dudas para el “Cazador de utopías”. Damián Bobadilla ya está al cien por ciento y podría meterse al once para acompañar el trabajo de Andrés Cubas en la contención.

El otro dilema está en quién ocupará el lugar de Julio Enciso. Acá aparecen varias opciones, con cambios de esquema incluído. El que pica en punta es Mauricio, tal como pasó en el amistoso con Nicaragua, pero también tienen chances Ramón Sosa y hasta Gustavo Caballero también suena, lo que generaría mover algunas piezas, como por ejemplo adelantar a Diego Gómez.

LA DEFENSA Y LA DELANTERA NO SE TOCAN NI POR SI ACASO

Con el panorama que se tiene hasta ahora, lo que está claro es que el sector defensivo estaría definido y no se toca. La Albirroja arrancaría con Juan Cáceres como lateral derecho, Gustavo Gómez y Osmar Alderete como los centrales y Junior Alonso como el lateral por izquierda. Además, delante de ellos, Andrés Cubas es el fijo, al igual que Miguel Almirón y Diego Gómez un poco más adelante. Tampoco habría dudas en quién sería la punta de lanza del equipo. Antonio “Tonny” Sanabria está para encabezar la ofensiva guaraní ante los yanquis.

Así, el probable onceno con el que arrancaría Paraguay el viernes en el “Sofi Stadium” sería con: Gastón Olveira o Roberto Fernández, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Osmar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón, Mauricio Magalhaes o Ramón Sosa y Antonio Sanabria.