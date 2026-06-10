Mirá el babyshower albirrojo que le hicieron a Nadia Ferreira

“Trayendo un pedacito de Paraguay para consentir a nuestras niñas” escribió Stephy Stegman en sus redes junto a las imágenes del babyshower que le hicieron a Nadia Ferreira.

“Para nosotras fue muy especial preparar este momento y poder regalarte, aunque sea por unas horas, un pedacito de nuestro país en cada detalle” siguió el escrito. Y es que la temática fue Paraguay, donde las amigas prepararon desde chipa hasta mbejú y vorivori.

“Se pasaron con todo, bebé y yo estamos felices” respondió Nadia al gran festejo. Las fotos mostraron el riquísimo menú y la decoración con objetos típicos. Por supuesto no faltó la foto con la casaca de la albirroja.

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