Negocio crece gracias al amor hacia las mascotas

Cada vez más personas consideran a sus mascotas como parte de la familia y no escatiman gastos para darles comodidad. Así lo aseguró Rebecah Enciso, propietaria de Lettering&madera, un emprendimiento dedicado a la fabricación de camas para perros y gatos.Según comentó a Crónica, la llegada del frío disparó la demanda de estos productos. “Ahora la gente invierte mucho en sus mascotas y los tienen como un integrante más de la familia”, señaló. Enciso explicó que actualmente están trabajando al máximo para responder a los pedidos. “Por la temporada de invierno hay alta demanda y no damos abasto con los pedidos. Desde hace tres años nos dedicamos a hacer camas para mascotas y es impresionante cómo aumentan los pedidos”, dijo.

Algunos piden camas integradas para michis y firus.

La emprendedora detalló que cada cama se fabrica a medida. “Las camas se hacen por pedido dependiendo del tamaño de las mascotas. Más se piden para perros, hacemos desde un tamaño pequeño hasta un XG. El precio depende del modelo o de los agregados que pide el cliente. Lo que más se solicita es que la cama lleve el nombre de la mascota”, comentó.

Además, destacó algunos pedidos muy particulares que reciben. “Lo más llamativo que nos pidieron es cuando tienen más de una mascota y piden camitas de dos o tres pisos. Inclusive, los que tienen perros y gatos nos piden combinado: la cama de los gatos arriba con su circuito e incluso con su rascador. Además, hacemos envíos a todo el país”, afirmó.