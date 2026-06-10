¡Obsesión fatal!: toma de rehén opa en jejuka

Momentos de extrema tensión se vivieron en el barrio Itacurubí de Concepción, ayer en horas de la mañana, donde un presunto delincuente entró para robar. Durante aproximadamente 2 horas tomó de rehén a la cajera de un local gastronómico, pero finalmente fue abatido tras un balazo furibundo en la cabeza por parte de la Policía local.

El fulano fue identificado como Aníbal Cayetano, de 45 años, y la mujer que fue tomada de rehén es María Liz (39), quien tuvo varios encontronazos con su secuestrador que había entrado con un kyse al local.

Ella quedó con heridas en los brazos, además de recibir un tajo penetrante en el tórax con afección pulmonar, al igual que una fractura costal. A consecuencia de esto, la tienen internada en terapia intensiva de dicha ciudad.

Según el comisario Jorge Vidallet, quien fue el que disparó al malevo, “el hombre conocía a su víctima y tenía una obsesión con la misma, ya que encontraron una carta en su moto donde se despedía de la rehén”.

Precisó que “había una carta donde él se despide ya de todos y de la rehén, y dice que lastimosamente esta determinación va a tomar, también se despide de su padre. Tenemos una carta que escribió en un cuaderno con la fecha de hoy, donde decía que estaba decidido a acabar con su vida”.