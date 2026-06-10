Pelotero del Ciclón dio el sí en Sanber

El pelotero de Cerro Porteño Wilder Viera aprovechó el parate del campeonato local y cambió de equipo, pero ojo, no del Ciclón, sino al equipo de los casados.

Wilder y Amiri Oviedo juraron amor eterno frente al pa’i, en una hermosa ceremonia donde estuvieron acompañados de sus familiares, amigos e invitados especiales, en la celebración religiosa realizada en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de San Bernardino.

“Hoy comenzamos este nuevo camino juntos, con la promesa de amarnos, respetarnos y seguir eligiéndonos cada día, a la manera de Dios.

Queremos agradecer a Dios, a la Virgen y a nuestro angelito Lucas por cada bendición recibida, por guiarnos hasta este momento y por permitirnos vivir un día tan hermoso, tal y como lo soñamos, rodeados de las personas que amamos”, publicaron los esposos en sus redes sociales, acompañado de varias tomas fotográficas del enlace sagrado.

Posteriormente compartieron una hermosa velada en un club privado con todos sus invitados avei.

Sus seguidores de las redes sociales, se sumaron a la felicidad de la pareja y les deseó todo lo mejor del mundo voi, en sus posteos.

“Tan bellos por Dios que sean felices siempre y Dios bendiga su familia”, “muchas felicidades primo todo lo mejor para ti y tu señora esposa”, “felicidades Wilder y señora, que sean muy felices amigo”, “les amo mucho, solo bendiciones ¡que vivan los novios! ¡Dios les bendiga enormemente!, felicidades otra vez”, fueron algunos de los cientos de mensajes que recibieron los nuevos esposos en sus respectivas redes sociales.