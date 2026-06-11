“Ahase amano mboyve che vállepe”, por su cumple 90

Cumplieron el deseo de una abuelita que retornó a su valle Concepción, tras 40 años de ausencia. Muchos familiares se sorprendieron tras verla.

Una doña que celebra la vida con 90 años había pedido a una de sus hijas un regalo muy especial: volver al lugar donde pasó su niñez y juventud, la compañía Culantrillo del distrito de Concepción, allá en el norte del país, a la que nunca volvió en décadas.

Ella se llama Gregoria Acosta viuda de Godoy y actualmente vive en el barrio 3 de Mayo de Luque, con su hija Tathi.

En charla con Crónica, he’i guaranietepe que “quería volver a ver mi gente de allá, ya los extrañaba mucho. Encontré a muchos que todavía se acuerdan de mí y otros que ya no. Yo me acuerdo de todos aún… de mis tíos, primos, sobrinos, las hermanas de mi mamá finada, sus hijos y nietos. Me emocionó bastante encontrarlos, se alegraron mucho al verme”.

Ante la consulta de por qué tanto tiempo después se llegó a ir a su valle explicó que “mi esposo había estado enfermo mucho tiempo, entonces tuvimos que vender la casa en Culantrillo y vinimos a vivir en la casa de uno de mis hijos, y tras estar 6 meses allí falleció lastimosamente. Me quedé sola y no pude irme de vuelta allá”.

Volvió tras décadas.

Es así que después de mucho tiempo “mi hija Tathi (Godoy) me propuso ir de vuelta a mi valle de paseo y nos fuimos. Mi gente se sorprendió al verme y admiraron mi fortaleza que con mi edad y además que quedé viuda. Yo tengo 7 hijos y si es por mí quiero ir a vivir por Concepción, pero ya no puedo, quedé sola y mis hijos únicamente me pueden atender”.

La abuela Gregoria es una persona muy sana, no tiene ninguna enfermedad y explicó que “yo hago de todo aún en la casa y suelo coser mucho para entretenerme”.

Por otra parte, su hija explicó a nuestro medio que se cumplió el deseo de cumple de su mamá. “Ahase amano mboyve, ndaikuaai araka’e ary aikove jey, ahasanepa ko 90 años”, le había dicho su mamá. Traducido quiere decir que “quería volver a su valle antes que muera, ya que no sabía si iba a aguantar más de 90 años de vida”.

Toda la familia ovy’apa con ella.

La hija afirma que alcanzará los 100 años

La señora Tathi Godoy se mostró muy optimista con su mamá y explicó que “ella va a alcanzar los 100 años, es una persona muy sana, ni siquiera usa anteojos, apenas gota usa. Enebra muy bien con la edad que tiene y eso es su entretenimiento cotidiano. Era costurera ‘shae’ en su época; ese fue el legado que me dejó: yo me dedico a la alta costura. No estudié, pero gracias a ella, antes de jugar muñeca en mi niñez, ya agarré el hilo y la tela para coser. Lo traje en mis genes esto”.