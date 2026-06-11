La dupla ofensiva que necesita la albirró voi

Estas horas previas al primer encuentro albirrojo en la Copa del Mundo son decisivas, todo tipo de aliento es bienvenido para que los capos del chute entren al campo de juego motivados. Las hermanas Nata y Paty Orué opilla la tema y se hicieron virales por sus formas de tirar buena vibra a los peloteros. Ellas fueron a ver a sus favoritos más churros, Tony Sanabria, Mauricio Magallanes y Omar Alderete, en un segundo sus videos recorrieron el mundo.

“Churrazo sos Dios mío”, le tiró Nata a su ídolo máximo Tony Sanabria. La paraguaya residente en yanquilandia ovy’aiterei por el acercamiento que tuvo al capo del chute. Muy enamorada está del albirrojo, “él tiene todo, buena onda, humilde, se acerca a la gente, interactúa”, contó cómo fue conquistada.

Brutal fue su experiencia fuera del campo de entrenamiento, porque frente al hotel logró tener una mayor interacción, “le saludé, le abracé, le hice reír, le agarré su cuello. Pegó todo y no quise más salir de ahí”, dijo al detallar la travesura peloteril en la previa del inicio de la Copa del Mundo. ¡Está para jugar de 9 doñaaa!

En un tono simpático, Nata aseguró, “aprovechapaite el momento que me tocó vivir, lo que viene después ya no importa. Es un amor fuerte’i que tenía guardado, porque le sigo hace mucho”.

Le dijo de todo. Paty no perdió la oportunidad de hacer el gol frente al arco.

“La picardía es el ADN paraguayo”

Paty Orué, es otra de las hermanas virales, resulta ser que la paraguayita intimida voi cuando quiere. Esta situación se dio con ella y el seleccionado Magallanes. La paraguaya oforza vaipaite al pelotero albirrojo. “La verdad que superbién la reacción de Mauricio, se puso rojo y mostró su risa. Interactuó bastante bien. Siempre hay alguien que le va a estirar la pisquita. No hay que desaprovechar las oportunidades que se dan una sola vez”, dijo bien convencida y atrevida voi ella. Sin miedo al éxito, la señora es la ofensiva que la selección nacional necesita.

En las afueras del campo del entrenamiento, frente al hotel ojapo avei de las suyas, “la verdad que él se acercó bastante y cuando le vi me impactó su belleza y por eso le dije ‘Dios mío, hermosos sos’, de una, sin vergüenza. Sabes que las paraguayas no tenemos vergüenza. La picardía es el ADN paraguayo. Yo pienso que la barullenta del grupo fui yo”, he’i.

Paty describió la experiencia como única porque tuvieron la bendición de estar muy cerca de los seleccionados. “Fueron muchas emociones. Muchas cosas lindas vividas. Lo importante es el aliento a los jugadores, lo importante es que se pusieron rojos, rieron y les gustó”, dijo.

“A Alderete también le tire mi piropo, ‘sos el verdadero Ñandejára gracia’, le dije y me miró, se rió”, contó Orué. Ipicaraitereima legalmente.

Paraguayos en yanquilandia están de fiesta

En California vive una comunidad de 30 paraguayos. La experiencia mundialista desde la clasificación fue muy fuerte, “era algo emocionante porque nos sentimos dueños de casa, siempre sentimos que vamos a jugar de local. Ya estamos a full. Estuvimos y estamos todos muy eufóricos, fueron días de asado, modo cerveza, mucho compartir, ni al trabajo no nos íbamos más”, confesó con detalles todo lo vivido.

Las hermanas coincidieron en que la idea es que sientan que una parte de Paraguay querido está también con ellos. Cuando la delegación paraguaya llegó a suelo gringo, la comunidad que vive en California, fue hasta el aeropuerto a darle la bienvenida.

“Piel de gallina cuando nos enteramos, pero más piel de gallina empezó a ser cuando la gente empezó a llegar, compartimos asados, nos reunimos en grupos. Todos los latinos que están en California están a favor de Paraguay”, contó Paty.

Lo cierto es que los Orué aprovechan también el mundial para un encuentro familiar, volver a estar todos juntos un tiempo después. Los padres de las chicas irán a ver los partidos albirrojos en Santa Clara avei.