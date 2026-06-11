La Albirroja va ultimando detalles para lo que será el debut mundialista ante Estados Unidos y, entre todo el preparativo táctico, físico y mental, todos los componentes del plantel coinciden en que hay algo que no puede faltar: la garra guaraní.

Damián Bobadilla, que está para arrancar entre los once mañana ante los yanquis, aseguró que eso no va a faltar.

“Eso no se negocia, la garra no se negocia, la entrega, el compromiso, correr todos juntos, estar unidos, es algo que nos caracteriza. Tenemos que agregarle un poco más en lo futbolístico, en este nivel tenés que atacar un poco más al rival, lastimar y en eso estamos trabajando”, aseguró el volante.

Para Bobadilla, el amistoso que se tuvo hace poco con Estados Unidos sirve de mucho para aprender de los errores. “El hecho de ya conocer al rival hace que sea más estudiado. Ellos no cambiaron mucho, nosotros trataremos de corregir lo que hicimos mal ese partido, le dimos mucho la pelota. Ahora a tratar de cerrar más espacios, lastimar un poco más. Estamos mucho más preparados para este encuentro”, resaltó.

“Hay calidad para hacer daño”, avisa Maurício

Otro que tomó la palabra en la previa al último entrenamiento en San José fue Mauricio. El volante tiene grandes chances de arrancar el juego ante Estados Unidos y anticipa que será intenso. “Sabemos que ellos tienen una calidad muy grande, les gusta la posesión y tenemos que cuidar eso, es un equipo que tiene mucha calidad. El partido no sabemos cómo va a ser porque es un debut. Un mundial es nuevo para nosotros, entonces tenemos que ver cómo van a ser los primeros 10 o 15 minutos”, comentó.

Para el volante del Palmeiras, Paraguay llega preparado y tiene con qué lastimar. “Tenemos un grupo muy fuerte, una unión muy linda y eso nos hace un grupo distinto y ahora tenemos que preparar el partido de la mejor manera. Tenemos un buen equipo, tenemos nuestra cualidad. Sabemos que nuestra naturaleza es la garra, el compromiso que tenemos cada uno y tenemos calidad para hacer daño”, destacó.