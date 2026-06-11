“Pipino” he’íma: “A tener cuidado con el anfitrión”

En todo el país reina una confianza tremenda en lo que puede hacer Paraguay en la Copa del Mundo. La Albirroja debuta mañana ante Estados Unidos y la fe es tremenda, pero ojo, también hay que estar atentos en todos los detalles.

En charla con la mesa del Super Deport de la 1120 AM, el goleador histórico de la Albirroja en los mundiales, Nelson “Pipino” Cuevas, avisó que hay que ser contundentes contra los yanquis porque los locales siempre tienen alguna ayudita extra.

“Si vos te ponés a analizar el grupo está parejisimo, nadie es más que nadie ahí. No hay equipo grande o chico. Ahora, hay que saber una cosa. que vas a jugar con el anfitrión y el anfitrión siempre tiene alguna cosita, algún privilegio. Así que hay que ganarles de forma contundente. Hay que tener mucho cuidado con todo eso”, avisó.

Eso sí, Cuevitas aseguró que Paraguay está preparado para chocar con cualquiera. “En cuestión de garra, de temperamento y meter pierna, te puedo asegurar que no le tengo miedo a ninguno del mundo entero. Porque el paraguayo es sangre guaraní, es vencer o morir. Pero tenemos que saber nuestras limitaciones, no somos un equipo altamente técnico, no somos un equipo dribleador, no tenemos que engañarnos”, resaltó.

En el momento justo. Para “Pipino”, la llegada de Gustavo Alfaro a la selección se dio en un momento clave. “Le dio motivación espectacular a la selección de Paraguay. ¡Okambiapaite voi ningo! Okambia la ambiente, okambia la espíritu. Todo cambió en la selección paraguaya y hoy estamos expectantes de lo que pueda acontecer allá por el hecho de que Paraguay está para grandes cosas”, aseguró.

APUESTA POR PITTA Y QUE SEA CON DOBLE “9”

Cuevitas habló también de quién puede ser el reemplazante de Enciso y dijo que Alfaro puede sorprender con un cambio de esquema y, si fuera por él, la presencia de Pitta no le desagrada. “Voy a ser muy irresponsable si contesto a mí quién es el que me gustaría. Tenemos que saber qué es lo que está pensando Alfaro, te descuidas y te pone dos nueves. Hay que ver qué análisis está llevando. De repente le pone a Pitta y no es mala idea”, expresó.