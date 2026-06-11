Un extraño ser que aún no se sabe cómo llegó al país

La medusa es pequeñita, no supera los 2,5 cm y no representa un peligro para las personas he’i.

Lo que durante años parecía ser solo un rumor entre pobladores terminó convirtiéndose en un importante descubrimiento científico. Investigadores de la UNA confirmaron por primera vez la presencia de una medusa de agua dulce en Paraguay, un hallazgo que coloca al país en el mapa mundial de distribución de esta curiosa especie.

La bióloga Melissa Dos Santos contó a Crónica que las señales existían desde hace tiempo, pero faltaban pruebas concretas.

“Si bien ya había reportes de pobladores sobre que había medusas en la cantera, no se lograban observar. Buscamos información sobre reportes en Paraguay y no encontramos nada; sí hallamos registros en Argentina y Brasil”, contó a Crónica.

La emoción del descubrimiento fue enorme para el equipo científico. “Como bióloga fue hermoso encontrarnos con la especie. Confirmamos que se trata de Craspedacusta sowerbii, una medusa de agua dulce. Ya sospechábamos que se trataba de esta especie porque es la única que se estaba reportando con mayor frecuencia en países vecinos”, he’i.

Por otra parte, confesó que “no sabemos cómo llegó a la cantera. Una de las hipótesis más aceptadas es que puede dispersarse a través de aves acuáticas y plantas entre diferentes cuerpos de agua, o mediante actividades humanas relacionadas con la navegación y el uso de equipos de buceo. A nivel mundial se cree que esos son los vectores por los cuales se traslada de un sistema acuático a otro”, he’i.

La especialista destacó además la relevancia del hallazgo. “Esta especie tuvo la capacidad de expandirse en todos los continentes, excepto la Antártida, que es el único lugar donde no hay reportes de esta medusa. Paraguay era uno de los pocos países de la región donde aún no se tenía un reporte científico que confirmara su presencia, por eso es tan importante este registro”, dijo a Crónica.

ESPECIE ESTÁ EN CASI TODO EL PLANETA

La investigadora señaló que muchos estudios sobre biodiversidad se realizan con recursos limitados y mucho esfuerzo. “En Paraguay hay muchísimo por descubrir. La mayor parte de los financiamientos va a las ciencias aplicadas y muy poco a las ciencias básicas. En el Laboratorio de Hidrobiología venimos trabajando prácticamente a pulmón”, comentó.

La bióloga fue hasta la cantera de Ypacaraí para recolectar las muestras.

Además, destacó que este descubrimiento completa el mapa de distribución de una especie presente en casi todos los continentes. Ahora surgen nuevas preguntas. “¿Cuándo llegó a Paraguay?, ¿cómo llegó?, ¿en qué otros cuerpos de agua podría encontrarse? Un hallazgo que abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la riqueza natural del país”, finalizó.

NO SON PELIGROSOS RA’E

Respecto a su alimentación, aclaró que no representan una amenaza para las personas. “Estas medusas se alimentan de pequeños microorganismos que están en la superficie del agua, como algas microscópicas, cianobacterias, zooplancton y otros organismos”, contó.

Finalmente, explicó que su aparición suele ser pasajera, por lo que pudieron haber estado presentes durante años sin ser detectadas. “La aparición de las medusas suele ser temporal. Por eso es posible que hayan estado durante años en la cantera y no se las haya podido ver. Esta especie no representa ningún peligro para las personas. En cautiverio pueden alcanzar hasta 2,5 centímetros, pero en el ambiente generalmente no superan entre 1,5 y 2 centímetros”, sentenció.