[VIDEO] La emoción de Purahéi Soul al conocer el estadio donde entonarán el himno

Miguel y Jenni felices al conocer el estadio donde cantarán nuestro himno.

Jennifer Hicks y Miguel Narváez, de Purahei Soul, fueron a visitar el majestuoso lugar donde se va a realizar el partido inaugural entre la querida Albirroja y la selección de yanquilandia, el “Los Ángeles Stadium”, conocido como Estadio SoFi, donde el dúo va a entonar el Himno Nacional Paraguayo.

“Que gran responsabilidad chera’a pero es una gran alegría también para nosotros, no puedo creer”, dijo Miguelito a los compañeros de Unicanal que los acompañaron a conocer el estadio.

En tanto que Jenny ponderó la estructura edilicia del estadio y la buena acústica del lugar, “es totalmente cerrado y dicen que tiene una muy buena acústica, que suena increíble, la acústica vamos a aprovechar. Es impresionante amigos”.

La ceremonia de apertura va a arrancar a las 19:30 horas de nuestro país y el chute va a empezar a las 21:00.

Purahei Soul va a compartir escenario con el dúo yanqui Dan+Shay, quienes van a cantar el himno yanqui, además de artistas de talla mundial como Katty Perry, Anitta, Lisa, Future, Rema y Tyla, que son bastantes conocidos en yanquilandia y Europa principalmente.