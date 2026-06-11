[VIDEO] Mortero Bala tuvo un problemita a la hora de hacer una entrevista

En su recorrido modo “Turista Mundial” por Santa Mónica, Mortero Bala se cruzó con Roque Santa Cruz y aprovechó para tirarle unas preguntas sobre lo que está viviendo por allá.
Pero antes, le pidió acercarse hacia otra zona donde él pudo subirse en unas gradas y estar un poco más a la altura de Roque. “Venina un poco acá” le dijo Mortero al pelotero y con ayuda de unos muchachos pudo subir el escalón para entrevistar de manera más tranqui.
“¿Cómo te va Roque? ¿Dónde vas a recorrer?" le tiró Mortero. “Estamos buscando ya un lugar donde comer, y después descansar que mañana tenemos que movilizarnos temprano también” comentó Roque.
Además agregó que las expectativas para nuestro país son muy altas. “Tenemos confianza plena en los chicos, sabemos que va ser un partido duro el debut, pero estamos confiadísimos de que podemos dar la sorpresa” he’i Roque quien viajó para alentar a la albirró.