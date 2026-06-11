[VIDEO] Periodista dejó el micrófono para sacarse una foto con Shakira

Marcelo Benedetto estaba al aire en pleno estadio comentando todo sobre el Mundial cuando alguien le chismoseó que estaba llegando Shakira.
“Esta viniendo Shakira, voy a buscar a Shakira” comentó el periodista de ashá mientras bajaba el micrófono y rápidamente se dirigía hacia un costado de la cancha. Se acercó a la cantante a quien pidió una foto.
No ha empezado el Mundial y ya tenemos— Juez Central (@Juezcentral) June 11, 2026
uno de los videos del torneo.
El gran Marcelo Benedetto dejando la transmisión en vivo para ir a pedirle una foto a Shakira. Prioridades, siempre. pic.twitter.com/7AQsxsQXJB