Cháke: chute, chupi y asadito “sin excesos”

La ansiedad mundialista ya late a full. Sobre todo hoy que la Albirroja debuta en la Copa del Mundo, tras 16 años. Los más fanáticos ya compraron la carne y la cerveza de su preferencia para la previa al partido que arrancará a las 22:00 horas. Todo está listo para pasar una noche de aquellas con “loperro” y ver el encuentro. Pero ojo: si es que te pasás de la raya, te puede jugar una mala pasada, sobre todo a hipertensos y quienes sufren de ansiedad y estrés.

Crónica conversó con un especialista en el área, el doctor Carlos Centurión, jefe médico de IPS Ingavi y del hospital Calle’i de San Lorenzo.

“Es imposible pedir a la gente que no consuma asado ni cerveza, pero sí se les puede pedir que lo hagan con moderación, sin excesos. También se recomienda que no haya uso excesivo de la sal y la comida muy grasosa”, arrancó contando.

Acotó que “a nuestros pacientes les alertamos que reconozcan los signos de alarma, que son el dolor de pecho, la falta de aire, mareos y, por sobre todo, las palpitaciones. Cuando el latido del corazón es bastante acelerado, hay que tener cuidado”.

Contó que la recomendación de siempre para los pacientes cardiópatas es que si llegan a detectar estos síntomas “que vayan urgentemente a un centro asistencial para descartar cualquier complicación”.

Pero ojo, los “atracones” no son los únicos responsables que el “relojito” deje de hacer “tik tok”. “También las personas obesas que tienen una alta probabilidad que su triglicérido y colesterol estén también elevados, son propensas. Eso ocasiona que las placas ateromatosas taponen las arterias principales del corazón lo que ocasiona los infartos. También deben cuidarse con las bebidas por esa razón”.

Dr. Carlos Centurión, jefe clínico IPS Ingavi.

Mezclar el alcohol con medicamentos

El Dr. Centurión explicó que es importante la hidratación y estar al día con los medicamentos para las personas hipertensas. Y sobre este punto, explicó las consecuencias de mezclar este medicamento con las bebidas alcohólicas. “Hace poco justamente tuve un paciente que está tomando medicamentos antihipertensivos y preguntó si podía mezclarlo con alcohol. Le expliqué que no es lo ideal pero puede hacerlo, no repercute en nada. La clave es no abusar de la bebida y no dejar la medicación”, comentó.

Estrés laboral también repercute

El ambiente en el laburo también juega su parte en el ritmo cardiaco del corazón, explicó el doctor. “Todo el estrés laboral que uno tiene descarga una adrenalina y otras hormonas que ocasionan un aumento de la frecuencia cardiaca, la presión, el consumo de oxígeno y eso le hace trabajar mal al corazón. El bombeo del corazón ya no es más normal, es más acelerado y le cuesta más. Si es una persona obesa, ni qué decir. Todo esto puede terminar en un infarto”, apuntó.

Añadió que “hoy en día hay mucho estudio por el estrés, ganó mucho protagonismo lastimosamente y es increíble lo que puede generar en varios órganos, principalmente en el corazón. En Estados Unidos e Inglaterra se están realizando varios estudios sobre esto. Acá en Paraguay vivimos a mil, trabajamos casi todo el día, sumado esto al tráfico en las calles. Todo repercute y afecta al estrés”.