David Rodríguez, tío de Braian Ojeda, le contó a Crónica sus sensaciones sobre la presencia de su sobrino en el chute mundial. “Síiii, no hay explicación para esos momentos, no pisas tierra luego, uno empieza a dimensionar la magnitud del momento y es algo único, nos pusimos todos contentos, le preparamos una sorpresa en la casa de la esposa, fue muy lindo todo con la familia y los vecinos”, opoi voi de entrada.

El tío avei se tomó su tiempo en redes y escribió una carta emotiva a su sobrino. “Hoy quería tomarme un momento para escribirte y decirte lo increíblemente orgulloso que estoy de verte en la cancha y que formes parte de algo muy importante, un sueño para todo atleta, una copa mundial”, reza la primera parte.

“El fútbol es más que un juego; es una escuela de vida. Te enseña sobre la disciplina, el compañerismo y, sobre todo, a levantarte cada vez que caes. Quiero que sepas que tu valor como persona y como jugador nunca se medirá por un solo resultado”, siguió diciendo a través de su cuenta de Facebook.

“Ya sea que ganen, pierdan o te toque ir al banco, lo verdaderamente importante es el esfuerzo, la pasión y el corazón que le pones a cada entrenamiento. Nunca dejes de divertirte y de aprender. Siempre estamos aquí para apoyarte, aplaudir tus triunfos y levantarte en los días difíciles”, remarcó.

“¡Sigue luchando por tus sueños, mantén la humildad, confía en tu talento y disfruta cada minuto con la pelota. Te mando un gran abrazo. Tu tío que te quiere mucho”, cerró.