“Es una bendición enorme el momento que nos regala”

Gabriela Pitta, hermana de Isidro, atacante de la Albirró, contó que la familia está chocha voi con el delantero. A su vez, recordó el momento y cómo se enteraron de la convocatoria del goleador.

“Estamos todos superemocionados y ya preparamos maletas (viajaron ayer). Es una bendición enorme poder estar ahí, acompañar y compartir este momento tan hermoso que él nos regala y a nuestros padres principalmente”, le contó de entrada a Crónica.

“Fue una sorpresa y emoción única, nadie sabía nada, ni él y mucho menos su familia. Obviamente, como se dice, teníamos la fe, pero iban pasando los días, las horas y él no recibía ningún llamado, entonces estábamos un poco bajoneados, pero nunca perdimos la fe”, siguió.

Upéi agregó que “él nos hizo una videollamada para avisarnos, tenemos un grupo donde nos hablamos, ya sea para una buena noticia o viceversa, ese día no fue la excepción, nos llamó y nos contó de la buena noticia en esta ocasión”, agregó.

Acerca de las sensaciones de su hermano, opoi que “Isidro está feliz, es inexplicable la verdad por lo que está pasando, es algo que sueña desde chiquito, cuando fue el último mundial él tenía 10 años, había partidos que se jugaban muy tarde y él amanecía en nuestro sofá, encima era invierno y se tapaba con una frazadita y veía los partidos, imagináte ahora, le está tocando a él”, mencionó.

La familia Pitta ya está completa en suelo mundialista

Un hermano excepcional

“No tengo palabras para describir a mi hermano, obviamente como todo tenemos a veces nuestras peleítas, pero todo dentro de lo normal, nosotros siempre somos inseparables porque somos dos nomás, si teníamos que hacer algo, lo hacíamos juntos, él es el menor y siempre era si Gabriela se va, yo también me voy”, expresó.

“No podemos vivir el uno sin el otro, él es un hermano excepcional, me mima mucho y es muy malcriador tanto conmigo como con mis padres. Si yo le digo necesito esto, ayudame con aquello, siempre está para nosotros. Yo soy médica y gracias a él pude terminar mi carrera, ya que los últimos años era muy costoso, gracias a Dios estaba jugando y me ayudó porque creo que sin su ayuda no iba a lograrlo porque mis padres ya no podían pagarlo”, tiró emocionada.