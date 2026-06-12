¡Habemus maleta! “Volvió la retobada”, he´i Toto González

Todo listo para la Copa del Mundo. Ahora sí, Toto González ya juega con equipo completo. El periodista deportivo llegó a yanquilandia y se encontró con la sorpresa de que su maleta no había llegado con él. Pasó 40 minutos de mal rato en el aeropuerto en busca de sus pertenencias, finalmente, hoy, el periodista mundialero ya tiene todo listo para seguir con la travesía.

“Para toda la gente preocupada y ocupada en esta situación, les quiero contar que llegó la extraviada, la retobada. Pero de farra estuvo esta maleta porque tiene más pulseritas que adolescente que se va a una fiesta”, tiró el crack de la comunicación.