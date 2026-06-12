Ho’a una “aspirante a influencer” con droga

Se hacía pasar como una influencer en las redes sociales.

Los de la Senad la tenían a la fulana como una “pieza importante” de la distribución del purete en una zona de la Capital. De hecho, en su casa la pillaron con una buena cantidad, he’i el informe.

Una mujer que se hacía pasar por ñembo influencer en las redes sociales fue detenida por agentes de la Senad tras ser denunciada como una pieza principal en la distribución de drogas, ndajeko. La misma fue cachada en su vivienda del barrio San Juan de Asunción.

Se informó que el lugar funcionaba como “boca de fumo” y generaba gran preocupación entre vecinos de la zona, que vivían en zozobra por causa de los consumidores.

El procedimiento se desarrolló bajo la dirección del fiscal César Sosa, de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico. La detenida en cuestión es Mónica Dahiana, de 24 años. La mujer mantenía una activa presencia en redes sociales, donde proyectaba una imagen vinculada al estilo de vida de las influencers digitales.

Tras averiguaciones de los investigadores de la Senad, se descubrió que además de “promocionarse” como influencer, exhibiendo una figura muy llamativa, ijyképe utilizaba sus influencias en las redes sociales para promocionar la droga y concretar las ventas a los potenciales clientes, he’i los investigadores.

Durante la intervención fueron retirados de circulación 261,6 gramos de marihuana, 23,7 gramos de pasta base de cocaína y 6 gramos de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, armas y municiones.

La cantidad de pasta base de cocaína incautada equivale a un potencial aproximado de 165 dosis, que no llegarán a las calles ni a consumidores de la zona.

Py'aro opyta la yiyi cuando le cayó la Senad hogaitépe.

Varios menores de edad encontrados en el lugar

Esta intervención purete permitió eliminar un foco de distribución que constituía un factor de riesgo para la seguridad y la convivencia del vecindario, hecho que va a contribuir a la recuperación de espacios afectados por el tráfico minorista de drogas.

Lo más agravante del caso fue que en el lugar allanado encontraron a varios menores de edad que aparentemente acudieron para adquirir y consumir estupefacientes. Los mismos fueron puestos a disposición de sus padres, familiares y/o tutores.

La mujer en cuestión tiene más de 9.000 seguidores en TikTok donde se la encuentra como @dahianabaez92. Ahora deberá responder a la Justicia cómo se ganaba la vida.

La casa de la yiyi funcionaba como “foco de fumo”, he’i los de la Senad. Se incautaron drogas, armas y dinero en efectivo.

En sus redes sociales ella se presentaba como toda una diva y presumiendo un estilo de vida “al todo dar”.