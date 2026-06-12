La “Joya” está, y el pueblo feliz

Uno de los tantos festejos de Julio Enciso con la Albirroja, secundado por sus demás compañeros. El jugador evoluciona bien de su dolencia y está para jugar desde el vamos ante Estados Unidos.

La preocupación y el lamento hoy es alegría y felicidad. Todo el akãrasy que se generó después del juego de despedida con Nicaragua el viernes pasado ya quedó en el olvido. Julio Enciso cada día que pasó en los Estados Unidos evolucionó favorablemente de la lesión que no le dejó ni terminar el primer tiempo del amistoso en el Defensores del Chaco y la Albirroja podrá contar con él para el debut en la Copa del Mundo esta noche ante los yanquis.

Desde que la selección comenzó a trabajar en San José, a la “Joya” se lo vio con buen semblante, moviéndose casi con normalidad y, si bien no trabajaba a la par del resto del plantel, iba dando muestras de que su recuperación estaba viento en popa.

Finalmente, en el entrenamiento de este jueves por la mañana, Enciso trabajó ya con normalidad y con sus demás compañeros. El atacante no mostró mayores problemas, Gustavo Alfaro lo vio de buena forma y la buena noticia comenzó a recorrer: Paraguay podrá contar con su principal figura para el debut.

Con la “Joya” ya en los planes del “Cazador de utopías”, la hinchada comenzó a festejar porque la Albirroja jugará ante los locales con todo su potencial y la ilusión crece aún más.

Cumple feliz

El que pasó un cumpleaños más que feliz fue Orlando Gill. El golero de San Lorenzo de Almagro cumplió 26 años este jueves y, al mismo tiempo de celebrar con todos sus compañeros, todo indica que festejará cuidando los tres palos de la selección en el regreso mundialista. Gill finalmente le habría ganado la pulseada al “Gatito” Fernández y Gastón Olveira, y Gustavo Alfaro ya habría tomado la decisión.

ATENTOS MAURÍCIO, SOSA Y CABALLERO

Gustavo Caballero, Ramón Sosa y Maurício Magalhães son los nombres que maneja Gustavo Alfaro ante cualquier problema que pueda surgir con Julio Enciso. El DT probó a los tres en distintos esquemas en los trabajos de la semana previa y están atentos por cualquier eventualidad. También la posibilidad de jugar con doble “9” está por cualquier cosa.

PREMIO TRIPLE POR LA VICTORIA

Más allá del prestigio, el honor y los puntos en juego, la Albirroja buscará dar el primer golpe en la Copa del Mundo ante uno de los locales por un premio más que interesante. Según se comentó por los pasillos de la concentración paraguaya en Estados Unidos, los jugadores tendrán premio triple si consiguen arrancar el mundial ganándole a los yanquis.