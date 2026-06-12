LLegó a yanquilandia justo para ver a su mena

La doña del pelotero llegó y empezó a ponerse al día con todos los lugares lindos que tiene yanquilandia.

“Muerta, pero llegué”, contó a Cronica Yessica Ramírez, la doña del albirrojo José Canale. Ella mencionó que en 48 horas le salió la Visa ndaje. O sea, todo un estrés voi la espera y la ansiedad de saber si estaría o no habilitada para pisar suelo gringo. Lo purete es que ya está en el país de la Copa del Mundo.

“Lo que una hace por amor”, dijo feliz y sonrojada porque está en la Copa del Mundo, y le puede ver desde cerquita a su mena.

Yessi está más que feliz porque su ida a los Estados Unidos no era algo seguro. Resulta ser que no tenía la documentación necesaria que piden los yanquis, pero se movió como loco voi hasta que consiguió y según sus propias expresiones hoy es un sueño completo porque puede estar cerca de su mena.

Con esto la doñita tiene todas las figuritas de su pelotero, lo acompañó en todas, torneo local, Sudamericana, Libertadores y hoy la jugando la Copa del Mundo por la selección paraguaya.