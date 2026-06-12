“Esta vez no me toca a mí, y estoy completamente en paz con eso. Me hace muy feliz que sea mi hermana quien tenga esta oportunidad y que Paraguay esté presente” fue lo primero que comentó Meli Hicks cuyo nombre sonó muy fuerte para interpretar el himno nacional en el mundial.

Pero unos problemitas de papeles lo impidieron. A partir de ahí comenzaron a buscar otro artista que tenga en regla los documentos necesarios. Fue elegida su hermana Jenni con quien junto a Miguel Narváez conforman Purahéi Soul.

Meli está feliz y orgullosa por el logro de su hermana, es más, hasta tomó con humor y compartió en redes sociales el meme que decía: “Entra una Hicks por otra Hicks”.

“Sigo riéndome de los memes de la gente; y de mi familia. Es más, mis otros hermanos se pasan hinchando diciendo cualquier cosa, si Jenni ahora no puede voy yo jajaja”, dijo Meli a Crónica.

La artista comentó que cuando surgió su nombre lo tomó con mucha calma, sin nervios, pero con emoción avei. “Sí, hasta que las cosas no se confirmen no hay que celebrar, jejeje, pero sí estaba muy emocionada, son muchos años de trabajo, de compromiso y de asumir con enorme respeto cada oportunidad que tuve de entonar nuestro himno nacional en distintos escenarios del país”, gatilló la cantante.

“Pero sobre todo, me emocionó sentir el cariño de la gente y saber que tantas personas confiaban en mí para asumir un momento de esa magnitud. Y después, cuando se confirmó oficialmente la participación de Purahéi Soul, mi felicidad siguió siendo la misma. En casa vivimos este momento con muchísimo orgullo”.

Su papá, el exdelantero mundialista de Paraguay, Ramón Hicks, está inmensamente orgulloso y feliz avei con el logro de una de sus hijas, “mi papá está inmensamente feliz. Y es de entenderse, él fue mundialista, vistió la camiseta de Paraguay y sabe perfectamente lo que significa estar en un mundial. Por eso, ver que una de sus hijas tendrá la oportunidad de representar al país desde el arte y la cultura tiene una carga emocional muy especial. Son caminos distintos, pero con el mismo amor por Paraguay”.