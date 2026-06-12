“Papá siempre le decía que venía algo grande para él”

Lourdes Gamarra, hermana del “Kaku” Romero Gamarra, le contó a Crónica que la muchachada que gritará por el pelotero ya se encuentra en suelo yanqui. En total viajaron ndaje 43 personas, entre ellas, hermanos y sus parejas, sobrinos, hijos, primos, tíos, ere eréa.

“Está llegando la barra albirroja”, tiró ayer la hermana primeramente. Luego recordó la emotiva charla que tuvo el jugador con su padre antes de partir: “Mi papá, mientras estaba enfermo, le decía a ‘Kaku’ que se venía algo grande para él y yo creo que es esto, lo que está viviendo con la selección”, remarcó.

Sobre la relación de las chicas con el hermano, mencionó que “nosotras somos muy celosas de él, sé que él va a hacer grandes cosas. Ojalá se le pueda dar nuevamente un gol como la vez pasada, ante Nicaragua gritamos todos, hasta los vecinos vinieron esta vez al escuchar el escándalo que hicimos cuando metió él”, agregó.