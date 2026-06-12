Saúl Salcedo sufre duro accidente

Terrible noticia. El jugador paraguayo Saúl Salcedo, últimamente en el fútbol de Argentina, sufrió este viernes por la mañana un terrible accidente de tránsito cuando se dirigía junto con su familia hacia nuestro país para cerrar su vínculo con Libertad.

Según informó el club Newell’s Old Boys de Rosario, equipo de Saúl, el defensor paraguayo sufrió un percance sobre la Ruta 11, en la provincia del Chaco.

Además, se comunicó también que en el vehículo por el cual impacto el auto de Saúl, el conductor habría perdido la vida. También se informó que el defensor paraguayo habría sufrido una fractura en una de sus piernas.