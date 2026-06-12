¡Se terminó la espera, hoy debuta la Albirroja!

Tras 16 años de espera, Paraguay se vuelve a presentar en una Copa del Mundo, esta noche en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante Estados Unidos.

¡Llegó el día! La espera terminó. Los 16 años de ausencia pasarán al recuerdo porque esta noche Paraguay vuelve a presentarse en una Copa del Mundo. El equipo de Gustavo Alfaro sale a escena en el SoFi Stadium de Los Ángeles para medirse a Estados Unidos por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

La Albirroja se presentará con todo su potencial, la “Joya” incluída, para medir a la selección de Estados Unidos, que avisa que tomó nota del último amistoso, especialmente del tumulto que se armó casi sobre el final, con Gustavo Gómez y Osmar Alderete como protagonistas del lado paraguayo, y no saldrá a regalarse por nada del mundo.

El país se paraliza y se viste con los colores patrios, con una confianza tremenda hacia el equipo que comanda el “Cazador de utopías” luego de unas tremendas eliminatorias.

Y hablando de Gustavo Alfaro, el DT esperó hasta último momento para armar el esquema “antiyanqui” y mete algunas sorpresas. Orlando Gill sería el elegido para defender los tres palos paraguayos, Damián Bobadilla se mete al medio junto a Andrés Cubas, Diego Gómez y Miguel Almirón; y Julio Enciso, recuperado, está para acompañar a Antonio “Tony” Sanabria en la delantera.

El neerlandés Danny Makkelie será el juez del partido que arrancará a las 22:00 horas. ¡Vamos Paraguay!