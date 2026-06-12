El Mundial 2026 dio el pitazo inicial en el histórico Estadio Azteca, templo que convierte a México en el primer país en albergar tres Copas del Mundo y escenario de la ceremonia inaugural en la que la colombiana Shakira ofreció un show musical con el tema “Dai Dai” y varios artistas, en medio de un ambiente festivo para la principal cita del balompié, en cuyo partido inaugural se encontraron jey, como en 2010, el anfitrión y la selección de Sudáfrica.

Con la presencia de unas 80 mil aficionados en estadio, la sele local completó la fiesta derrotando por 2 a 0 a la de Sudáfrica con goles de Julián Quiñónes y Raúl Jiménez en un partido que dominó de principio a fin voi, tras la gran fiesta vivida en la previa.

Quiñónes, colombiano naturalizado, y Jiménez reflejaron la superioridad de los tequileros, que jugaron gran parte del segundo tiempo con superioridad numérica por la expulsiónde 2 sudafricanos, aunque terminaron con un jugador menos avei porque su capitán vio la tarjeta roja en los minutos finales.

El primer expulsado en esta justa mundial fue el sudafricano Yaya Sithole, mientras que su compa de selke, Themba Zwane, fue el otro expulsado dejando a su equipo con 9 en la cancha. En tanto, el pelotero local que dejó la cancha antes del final del encuentro fue César Montes.