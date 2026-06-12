[VIDEO] ¡Nopuedeseerrr! Especulan que la Shakira que cantó era la trucha

Más allá de que la farra de la inauguración del Mundial en México no convenció, los usuarios en redes chusmean que la Shakira que se presentó no era la real.
Ndaje en algunos planos se veía rara, no movía las caderas como suele hacerlo y encima tenía lentes. Su cabello estaba extraño y los movimientos tampoco convencieron.
Saltó la imagen de Rebeca Maiellano, una cantante venezolana radicada en México que imita a la cantante colombiana y tiene mucho parecido. Incluso especulan que pudo haber sido ella quien entró a la cancha, ya que horas antes del show estaba vestida igualita a la verdadera.
Incluso comenzó una etapa de investigación comparando a ambas, entre la cicatriz que Shakira tiene en la frente, los dientes, y hasta los pechos más grandes que tiene la verdadera frente a la trucha.
Dicen que nos dieron gata por liebre y que Shakira mandó a su doble.— Vero Islas (@LOVREGA) June 11, 2026
¿Será? pic.twitter.com/MMqNviWPQ9
Y su manera de bailar parece distinta, no tan suelta y como que le costaba hum...raro— EL NEGRO JACK (@elnegrojack1) June 12, 2026
el pelo distinto
todo muy rarito
no parece ella
en una foto así
nunca inclinaría la cabeza
de esa manera junto a alguien que no conoce. pic.twitter.com/OZlgt7VDtE