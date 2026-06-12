[VIDEO] ¡Nopuedeseerrr! Especulan que la Shakira que cantó era la trucha

A la izquierda Rebeca la imitadora, a la derecha la verdadera Shakira

Más allá de que la farra de la inauguración del Mundial en México no convenció, los usuarios en redes chusmean que la Shakira que se presentó no era la real.

Ndaje en algunos planos se veía rara, no movía las caderas como suele hacerlo y encima tenía lentes. Su cabello estaba extraño y los movimientos tampoco convencieron.

Saltó la imagen de Rebeca Maiellano, una cantante venezolana radicada en México que imita a la cantante colombiana y tiene mucho parecido. Incluso especulan que pudo haber sido ella quien entró a la cancha, ya que horas antes del show estaba vestida igualita a la verdadera.

Incluso comenzó una etapa de investigación comparando a ambas, entre la cicatriz que Shakira tiene en la frente, los dientes, y hasta los pechos más grandes que tiene la verdadera frente a la trucha.

Dicen que nos dieron gata por liebre y que Shakira mandó a su doble.



¿Será? pic.twitter.com/MMqNviWPQ9 — Vero Islas (@LOVREGA) June 11, 2026