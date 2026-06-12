Zlatan Ibrahimovic pidió una foto a Morero Bala

El sueco excapo del chute le pidió una fotito a Julio Amarilla, más conocido como Mortero Bala.

Una locura, Moreto es furor en la Copa del Mundo. El notero de El Trece omope con su presencia en el país de los gringos. Resulta ser que recorría tranqui por la vida y ¿adiviná quien le vio? y atendé lo que le pidió. El exastro del futbol mundial le dijo a Julio Amarilla que quería una foto con él, y Mortero accedió. Un crack.

“Fue algo que nos sorprendió muchísimo. Al entrar y estar cerca de él, ya me hizo un alpelo y me hizo una seña de que quería salir en una foto conmigo. Ahí le preguntó a su productor y él autorizó, entonces ahí posamos juntos”.

El mediático contó que los cerca de 6.000 paraguayos que están allá están haciendo la fiesta mundialista. Los sudamenticanos son muy futboleros y son ellos quienes pintan de color yanquilandia.

Mortero se hace querer y la rompe con su carisma en el mundial. Esto recién empieza y él ya metió todo tipo de shows.