¡No tienen perdón! La albirroja hizo llorar a misamores

Con toda la onda del mundo Laurys Dyva llegó hasta el estadio para ver jugar a nuestra sele. Pero ni ella ni ningún paraguayo se iba imaginar que ibamos a pasar tal verguenza.

Misamores no aguantó la tristeza y haseeee todo el camino hasta el hotel.

Pero no es todo lo que le pasó. La propia Laurys horas antes lanzó un comunicado donde anunció a sus marcas que no puede hacer la publicidad debido a las restricciones que existen en yanquilandia.

“Quiero informar a todas las marcas con quienes trabajo que, debido a regulaciones para creadores de contenidos en los Estados Unidos, durante mi estadía en este país no podré publicar acciones publicitarias ya grabadas en Paraguay, en mis redes sociales” he’i.