Terminó el partido y comienzan los memes

Memes todo tipo comenzaron a recorrer las redes sociales luego de la derrota de nuestra selección ante los tanquis. Algunos onda tranqui, otros katu se pusieron más furiosos, culpan a los políticos e influencers que estaban en las gradas.
No podes perderte de estos.
La Albirroja corriendo así todo el partido pic.twitter.com/x3KxH0uOfk— Bandi (@Bandiee) June 13, 2026
El hijueputa de Alfaro después del partido en la rueda de prensa pic.twitter.com/WI7s0TEa3n— JuanJo (@Jo05Juan) June 13, 2026
#Paraguay #Albirroja— Diego Vera (@DiegoVerax) June 13, 2026
Yo ahora mismo por que no apareció la garra guaraní que nos prometieron… pic.twitter.com/9fMraxoXII
la albirroja jugando igual que antes— 🇵🇾 (@shivtoms) June 13, 2026
...ni parece que estamos viendo el mundial 2026, es literalmente un partido de paraguay en la copa america 2024, me quiero pegar un tiropic.twitter.com/MYB6NAapsU
La albirroja en cuestión ésta noche pic.twitter.com/gb03aOmRE2— Victor Kor (@Victorkor_) June 13, 2026