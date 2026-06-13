Farándula

Terminó el partido y comienzan los memes

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Memes todo tipo comenzaron a recorrer las redes sociales luego de la derrota de nuestra selección ante los tanquis. Algunos onda tranqui, otros katu se pusieron más furiosos, culpan a los políticos e influencers que estaban en las gradas.

No podes perderte de estos.

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