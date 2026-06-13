[VIDEO] El alentador mensaje que este músico le tiró a los yanquis: “eike nde...”

Amado Sarabia es uno de los músicos que llegó hasta yanquilandia para ver el partido de la sele, y aveí recorrió varios lugares llevando la música paraguaya.
A la salida del estadio donde Paraguay cayó, comenzó a hacer un video donde iba a comentar cómo se dieron las cosas.
“Hay que se buenos perdedores” he’i al comienzo, cuando un yanqui se le acercó para saludarlo y el músico le comentó que le diría en guaraní lo que piensa. Como metralleta le tiró una frase muy paraguaya.
Todos somos Amadito Sanabria. pic.twitter.com/5JmoNCKLRl— Braian Ortiz (@braian182) June 13, 2026