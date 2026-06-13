[VIDEO] Purahéi soul entonó el himno y a todos nos dio pirî

“Purahei soul lo hizo impecable”, “Me puse a llorar con los Purahei soul, fue muy emocionante”, “Hermosa presentación los banco por siempre”. “Gracias Purahei soul, hoy fueron Paraguay” fueron algunos de los mensajes que la gente dejó en redes sociales sobre la presentación de Jenni Hicks y Miguel Narváez entonando el Himno Nacional.

Al toque se volvieron tendencia no solo por su voz sino también por el outfit del que toda la semana se habló y quedó impecable.

Luego de tantos guyryry, ellos nomás luego tenían que cantar el himno, estaba destinado.