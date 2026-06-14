Apostó y mirá cómo tuvo que pagar

Nuestra Miss Cosmo Paraguay, Angely Benítez, se encuentra “castigando” su cuerpito por yanquilandia y apoyando a la sele.

Cuando estaba paseando por las calles de Los Ángeles se topó con un personaje con una enorme boa, de esos que te ofrecen sacarte una foto a cambio de unos billetes. Los amigos de Angely la retaron a que no se animaba a sacarse la imagen con semejante amiguito por el cuello.

“Mis amigos me retaron a quitarme una foto con esa víbora, yo le dije que la persona que perdía en piedra, papel o tijera iba a sacarse la foto y perdí”, dijo Angely a Crónica.

Y no le quedó de otra a la bellura, tuvo que alzar al animalote por su ajura para sacarse la fotografía. “Lo gracioso es que yo nunca pierdo piedra, papel o tijera y justo esta vez no estuve de suerte y tuve que alzar a la víbora por mi cuello”, he’i la Miss Cosmo.

“Realmente tenía un miedazo que me ahorque o que se me caiga la víbora porque era muy pesada, por más que su cuidador nos dijo que no tenía los colmillos que no era peligrosa, pero igual le tenía mucho miedo jajaja”.

La mitãkuñá comentó que nunca estuvo cerca de una semejante boa en su vida ndaje, “nunca estuve cerca de una víbora así de grande, esta es mi primera y última vez en mi vida, me daba cosas tenerle por el cuello, era pesado, frío y baboso, fue muy raro jajaja”.

Para Angely esta fue la primera y única en su vida que no piensa volver a repetir ndaje. “Ya no jajajaja la próxima vez me voy a hacer la ñembotavy”, gatilló entre risas.