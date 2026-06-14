[VIDEO] Chocaron dos helicópteros: Mueren un cantante y un youtuber

Según los primeros informes que dió el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro , el llamado de emergencia ocurrió a las 9:00 am, cuando dos helicópteros chocaron mientras sobrevolaban la zona.
Uno de estos terminó precipitándose en un estacionamiento de una concesionaria de vehículos, por lo que el impacto desencadenó un incendio que alcanzó 20 vehículos.
Uno de los fallecidos es Oliver Tree fue un reconocido cantante, compositor, productor y personalidad de internet estadounidense conocido por su estilo excéntrico, su sentido del humor y su propuesta musical que mezcla géneros como pop, rock alternativo, electrónica, hip hop e indie.
El otro es el youtuber Gaspi. El joven de 23 años iba a bordo de uno de los helicópteros que chocaron entre sí. En total hubo seis fallecidos y ningún sobreviviente.
"Accidente Aéreo":— Tendencias (@TTendenciaX) June 14, 2026
Porque así fue el momento donde chocaron loa dos helicópteros. Informan que fallecieron el youtuber Gaspi y al cantante Oliver Tree.pic.twitter.com/63B1Fxjslc