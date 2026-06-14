[VIDEO] ¡Hesúkena! Vidente rapai he’i que el partido de Brasil y Escocia habrá una invasión extraterrestre

Se llama Vó Bahiana, es una vidente y tarotista rapai que realizó videos contando lo que va a ocurrir en el Mundial de fútbol.

La mujer llorando y muy asustada dijo que en sueño vio que el día 24 de junio, día en que Brasil enfretará a Escocia, habrá una invasión extraterrestre.

“Gente, tengo que contarles de que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba. La nave principal llegaba, una nave mucho más grande y abducía a miles de personas del estadio”, comenzó contando la mujer a quien se la notaba muy asustada.

“Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso. Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos”, siguió la mujer, quien realizó un segundo video volviendo a contar todo.