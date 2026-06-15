Alegría y llanto en Uganda por colores de la albirró

Tras hacerse virales alentando a nuestra sele, niños bailarines del país africano tendrán un obsequio purete: la indumentaria de nuestros “leones”.

Causaron sensación los niños de Uganda que forman parte de la fundación Shepherds, quienes con una espectacular coreografía alegraron a varias selecciones del mundo, en especial, a la nuestra, cuando bailaron y cantaron a todo dar la música. Una persona que fue clave para que este grupo se acuerde de Paraguay fue Jorge Peralta, un compositor musical.

El mismo está viviendo en EE.UU. desde hace 26 años. Conversó con Crónica y explicó que “venía trabajando por una canción y cuando uno tiene un material nuevo lógicamente busca cómo expandirlo. Ahí fue que vi el video que hicieron los chicos de Uganda. Así fue que me contacté con esa gente y accedieron a hacerme un baile con mi música”.

Ante la consulta del por qué habían elegido Paraguay para interpretar su baile, el encargado Mbogo Najib, más conocido como Simba, le dijo que “nuestra selección transmitía mucha energía, el apoyo de los hinchas hacia la selección. Me contó que vio la despedida que se le hizo a la Albirroja en el Defensores del Chaco, ante Nicaragua. Eso a él le impactó, nunca había visto”.

En cuanto a la finalidad de los videos virales de este grupo africano, que son muy queridos a nivel mundial, mencionó que “ellos no hacen esto por dinero explícito, aceptan donaciones más que nada. Tienen una necesidad muy grande y me gustaría que esto nazca para algo más grande para los chicos, ya que ellos son 40 en total y viven en alquiler en un orfanato”.

Ante el apoyo por la Albirroja desde nuestro país estarán enviando una donación que le hizo caer lágrimas a Simba.

“A través de la empresa Kyrios de Presidente Franco se estarán enviando 42 camisetas a los niños de Uganda. Cuando le di la noticia del obsequio, el señor se quebró y lloró en un audio que me envió”.

Las camisetas serían enviadas hoy desde nuestro país. Simba habló con nuestro compatriota y entre lágrimas le dijo: “Gracias hermano, esto significa mucho para mi corazón... significa mucho. Que Dios le bendiga por esto. Si llegamos a comprar el terreno va a ser algo realmente muy muy grande para nosotros. Gracias”.

Para contextualizar lo del terreno que mencionó Simba es que están buscando tener una casa propia y salir del inquilinato. Explicó que una hectárea en Uganda cuesta 30.000 dólares, y para nuestra compatriota Jorge Peralta mencionó que no es algo imposible.

El principal pa’ã es que los bancos de su país ponen muchas restricciones y no es fácil enviar dinero por transferencia, hay muchos estafadores que se aprovechan de la situación de los niños de Uganda.

Mbogo Najib, más conocido como Simba, con sus 40 niños.

“Son muy felices con lo poco que alcanzan”, he’i

El compositor Peralta, que en nuestro país trabaja con el grupo musical Humbertiko y Urbanos, en una de las conversaciones que tuvo con Simba, les había enviado un video de agradecimiento con un aliento a la selección paraguaya. “Muchas veces me quebré también viendo el mismo video. Es fuerte. Espero que la gente se una a la causa y podamos hacer el sueño de estos niños realidad. Más que sueños son necesidades”, remarcó.

“Por eso justamente yo quise mostrar lo que hay tras bambalinas, como se dice. Esos niños no saben la diferencia entre lo que nosotros quizá vivamos y la de ellos. Nunca la tuvieron y no pueden comparar. Son muy felices con lo poco que alcanzan, un día de abundante comida por ejemplo. En eso consiste su felicidad”, finalizó.