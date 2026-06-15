Virgin Van Dijk, capitán de la selección de Países Bajos, ojeplagueá de las pausas que se realizan en el Mundial para tomar agua, esto luego del partido en el que “la naranja mecánica” empató con Japón el día de ayer.

El jugador directamente he’i que tanto la TV como la propia FIFA están explotando los dos descansos, el del primer y segundo tiempo, para vender publicidad. El capitán neerlandés señaló que las pausas, en casos de clima extremo, son entendibles, pero que en condiciones climáticas que no llegan a esos puntos, no lo ve necesario.

El jugador del Liverpool pidió a la organización que se tenga una postura intermedia, así como que se evalúe el contexto de cada estadio en el que se juegue el Mundial, en lugar de aplicar la regla automáticamente en cada partido.

Van Dijk incluso llegó a hablar de un “bombardeo publicitario” que rompe el ritmo de los juegos durante las pausas de hidratación.