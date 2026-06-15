Cayó por mostrar la tanga mientras bailaba funky

Las señoritas le metieron al funky y mostraron algo más que el baile

La Fiscalía decidió abrir una causa penal de oficio luego de la difusión de un video en el que dos mujeres realizaban actos de presunto exhibicionismo en la vía pública. Fue en Mariano Roque Alonso donde las yiyis se pusieron a bailar funky mostrando la tanga y con la cola al aire ndaje, luego de finalizado el partido en el que la Albirroja cayó por goleada ante Estados Unidos en la primera fecha del la Copa del Mundo.

Se ordenó a la Policía la inmediata identificación y localización de las sospechosas, agarraron a Ruth de 27 años, la cual ya está bajo custodia policial y no registra antecedentes.

La otra acusada, identificada como Liz de 22 años, sigue siendo buscada por la Policía, la cual ya tiene una orden de captura en su contra para ponerla a disposición de la justicia.

La expectativa de pena por un delito como este es de aproximadamente un año.