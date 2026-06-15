De Nigeria con amor: el arquero que se roba suspiros en el mundial

El Mundial 2026 no solo está dejando goles y grandes actuaciones deportivas. También ha puesto bajo los reflectores a figuras que llaman la atención más allá del fútbol, como el arquero nigeriano Maduka Okoye.
El guardameta nigeriano chuta en el fútbol italiano y se convirtió en uno de los pelotero cuyas fotos llenan de “me gusta” en redes.
Las publicaciones sobre el arquero acumulan miles de reacciones en plataformas digitales, donde seguidores de distintas partes del mundo destacan su carisma y presencia tanto dentro como fuera de la cancha y su bonito físico.
Mientras Nigeria busca avanzar en el torneo, Maduka Okoye continúa sumando admiradoras y convirtiéndose en una de las figuras más mediáticas del campeonato.