De Nigeria con amor: el arquero que se roba suspiros en el mundial

El arquero nigeriano se roba todas las miradas en el mundial

El Mundial 2026 no solo está dejando goles y grandes actuaciones deportivas. También ha puesto bajo los reflectores a figuras que llaman la atención más allá del fútbol, como el arquero nigeriano Maduka Okoye.

El guardameta nigeriano chuta en el fútbol italiano y se convirtió en uno de los pelotero cuyas fotos llenan de “me gusta” en redes.

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Las publicaciones sobre el arquero acumulan miles de reacciones en plataformas digitales, donde seguidores de distintas partes del mundo destacan su carisma y presencia tanto dentro como fuera de la cancha y su bonito físico.

Mientras Nigeria busca avanzar en el torneo, Maduka Okoye continúa sumando admiradoras y convirtiéndose en una de las figuras más mediáticas del campeonato.

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