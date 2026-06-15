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Habilitan 1.000 cupos de ingreso al Colegio Policial luego de diálogo

Luego de la realización de una mesa de diálogo en la que participaron todas las partes interesadas, las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional confirmaron que se habilitarán unos 1.000 cupos para el proceso de admisión correspondiente al año 2027 del Colegio Policial.

Habilitan 1.000 cupos para Colegio de Policía

Tanto padres como jóvenes aspirantes se mostraron en pasadas semanas en contra de la suspensión del ingreso a la institución educativa, con las autoridades hablando de limitaciones presupuestarias y de infraestructura.

También se habló de la intención de trabajar en un plan destinado al fortalecimiento institucional y la profesionalización del personal que ya se encontraba en funciones detrás de esta decisión, priorizando la formación de unos 15.000 efectivos ya egresados e incorporados recientemente a las filas de la Policía.

El acuerdo se concretó luego de que el Poder Ejecutivo decidiera reajustar las previsiones presupuestarias con el Ministerio de Economía para poder financiar la formación.

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