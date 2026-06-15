Historiador falleció angá atragantado con asado

El historiador concepcionero, Teófilo “Tollo” Medina, lamentablemente perdió la vida ayer a los 85 años durante un almuerzo familiar en el que se habría atragantado mientras se encontraba comiendo asado. Se trataba de una figura muy importante para la cultura concepcionera, por lo que la comunidad se encuentra sumamente afectada por su muerte.

Además de historiador, “Tollo” también fue escritor y director de Cultura de la Municipalidad de Concepción, señalado como un hombre sumamente comprometido con la memoria histórica. Siendo hijo de un ex combatiente de la Guerra del Chaco, también fue uno de los luchadores contra la dictadura de Alfredo Stroessner.

Publicó a su vez numerosos libros e impulsó medidas para fortalecer la identidad y las tradiciones de la comunidad concepcionera, esto al frente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Su participación era tan activa, que su última aparición pública fue nada más el pasado viernes, 12 de junio, durante el acto de recordación por la Paz del Chaco.