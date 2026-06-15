¿Mba’e? Jueza ordena devolver a Canela a sus antiguos dueños

Jueza he'i que Canela tiene que volver con sus dueños

Nderaaa….la jueza Penal de la Adolescencia de la ciudad de Luque, Carmen Rossana Román, emitió un oficio judicial que ordena a Diana Camarasa a la devolución de “Canela” a sus dueños ndaje.

“La jueza Carmen Rossana Román tomó la decisión de que Canela sea devuelta a sus exdueños negligentes, en manos de quienes está inocente sufrió graves heridas a consecuencia de una bomba que le destrozó la mandíbula”, escribió Diana en la página de “Olfateando Huellas”, fundación que se hizo cargo de la atención veterinaria de la perrita herida.

La rescatista está desesperada por lo que le pueda volver a pasar a Canela y totalmente decepcionada de la resolución de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque.

“No nos dan acceso al expediente necesitamos ayuda de abogados, necesitamos el apoyo de todo el Paraguay. La justicia se está burlando de la vida de una inocente y nosotros somos su voz

no podemos permitir esta burla”, escribió finalmente la rescatista en Facebook.

Cabe destacar que la perrita había resultado gravemente herida a consecuencia de una bomba en las fiestas de fin de año, perdiendo la mandibula inferior, a consecuencia del descuido de sus dueños.

Canela fue sometida al primer implante de protesis mandibular en Paraguay, gracias al apoyo de toda la ciudadanía paraguaya que aportó dinero, amor y muchas oraciones para la recuperación de la perrita lastimada.